CD Projekt Red опровергли, что готовят к Cyberpunk 2077 дополнения
Ранее была новость о том, что пользователь Reddit обнаружил скрытый список в Epic Games Store, который указывал на бесплатные и платные сюжетные дополнения к Cyberpunk 2077, однако CD Projekt Red опровергли, что готовят DLC к своей игре. Один из главных аргументов, подтверждающий правдивость списка, было то, что в Epic Games Store расширили будущий объём памяти под игру, обычно такое делают за несколько месяцев до выпуска самих дополнений.
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При этом компания отказалась объяснять что обозначает список. Пользователь же был уверен, что это сюжетные дополнения к игре, так как в тексте присутствовало слово "expansion(расширение)".
Хотя в этом году CD Projekt Red уже успела упомянуть, что к игре готовится несколько дополнений, но никаких подробностей, включая точной даты и названий, не было сказано. Возможно, компания не хочет раньше времени игрокам рассказывать о своих дополнениях или попросту решила отменить их выпуск.
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