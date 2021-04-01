Videokardz выложил характеристики RTX 3050 и 3050 Ti
В интернете появились характеристики новых мобильных видеокарт RTX 3050 и RTX 3050 Ti, базирующихся на GPU GA107. Если посмотреть на скриншот ниже, можно увидеть, что видеокарты достаточны слабы, но их основным предназначением всё-таки остаются компактные ноутбуки, где вряд ли выйдет поставить хорошее охлаждение и сохранить миниатюрность.
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Видеокарта RTX 3050 будет иметь производительность приблизительно 7.2 терафлопс, а RTX 3050 Ti 8.7, что уступает той же PlayStation 5, где 10.3 терафлопс.
Опубликованные в интернете результаты тестирования подтверждают, что видеокарты будут не самым лучшим решением для игровых ноутбуков и уступают той же RTX 2060, но для тех, кто не хочет носить с собой в рюкзаке пятикилограммовый ноутбук, вполне отличный вариант.
Результаты тестирования в Shadow of the Tomb Raider наоборот показали неплохой результат видеокарт, где RTX 3050 Ti выдаёт хорошую частоту кадров в секунду, RTX 3050 же уступает той же GTX 1660 Ti.
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Поиграть с такими видеокартами в 2K или 4K разрешение с хорошим показателем FPS не получится, поэтому свою нишу они найдут разве что в Full HD.
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