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SpaceX в очередной раз проводит испытания прототипов космических кораблей, на этот раз запущенный Starship(SN11) не смог совершить посадку и разбился. Испытания проходили в Техасе. Запуск ракеты транслировался на официальном канале компании.

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Задумывалось, что Starship SN11 должен подняться на высоту 10 километров и успешно сесть, однако хоть ракета выполнила свою первичную задачу, но успешно приземлиться не смогла, взорвавшись у посадочной плиты. Испытания были проведены несмотря на густой туман и плохую погоду. Ракета повторила судьбу Starship SN9, разбившегося в тех же условиях.

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Ожидаем очередной инспекции Федерального Управления Гражданской Авиацией и возбуждённое дело против компании Илона Маска.

Ранее была новость, что обломки ракеты SpaceX нашли во дворе одного из американских домов, хотя здание они особо не повредили, зато жителей знатно напугали, а компании пришлось платить компенсацию за доставленные неудобства.