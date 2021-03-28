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Университет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства штата Аризоны поделился снимками морозных дюн Марса, борозды которых формируют овраги. Можно отметить схожесть поверхности со змеиной кожей под микроскопом, это говорит сублимации льда, которая привела к появлению узоров в кратере.

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Кратер образовался в северной части Марса, его диаметр составляет около пяти километров. Снимки были сделаны космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, благодаря ему NASA неоднократно публиковала красивые снимки.

Ранее NASA заявил, что астероид Апофис, столкновение с Землёй которого прогнозировали на 2068 год, больше не представляет никакой угрозы, а риски были завышены. К таким выводам NASA пришли в результате сближения астероида с Землёй, тогда получилось изучить космическое тело и прийти к выводам, что жителям Земли не о чем беспокоится ближайшие сто лет. Своё название астероид получит от древнеегипетского бога.