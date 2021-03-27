CD Projekt Red выпустит для Cyberpunk 2077 10 бесплатных и 3 платных DLC
Пользователь Reddit под никнеймом PricklyAssassin опубликовал информацию, что CD Projekt Red планирует выпустить десять бесплатных и три платных дополнения к игре Cyberpunk 2077. Информацию он нашёл на скрытой странице Epic Games Store.
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CD Projekt Red никак не прокомментировали пост, а позже модерация Reddit удалила его. В поддержку к версии, что компания действительно планирует выпустить DLC к игре, можно добавить увеличение количества памяти для Cyberpunk с 100GB до 500GB в магазине Epic Games Store, сделали это явно не просто так.
Вдобавок пользователь опубликовал список дополнений. По наблюдениям пользователя, изначально, в феврале, список состоял из восемнадцати дополнений, но позже их количество сократили до десяти бесплатных и трёх платных.
О стоимости и дате релиза дополнений нет никакой информации. Если информация действительно правдивая, то, скорее всего, стоит ожидать выход первых DLC в течение нескольких месяцев.
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