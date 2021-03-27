Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пользователь Reddit под никнеймом PricklyAssassin опубликовал информацию, что CD Projekt Red планирует выпустить десять бесплатных и три платных дополнения к игре Cyberpunk 2077. Информацию он нашёл на скрытой странице Epic Games Store.

реклама

CD Projekt Red никак не прокомментировали пост, а позже модерация Reddit удалила его. В поддержку к версии, что компания действительно планирует выпустить DLC к игре, можно добавить увеличение количества памяти для Cyberpunk с 100GB до 500GB в магазине Epic Games Store, сделали это явно не просто так.

Вдобавок пользователь опубликовал список дополнений. По наблюдениям пользователя, изначально, в феврале, список состоял из восемнадцати дополнений, но позже их количество сократили до десяти бесплатных и трёх платных.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

О стоимости и дате релиза дополнений нет никакой информации. Если информация действительно правдивая, то, скорее всего, стоит ожидать выход первых DLC в течение нескольких месяцев.