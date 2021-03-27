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Вышедшая мобильная версия популярной игры PlayerUnknown's Battlegrounds получила популярность также, как и ПК версия, принеся своему издателю более 5.1 миллиардов долларов. Известно, что только за 2020 год игроки совершили внутриигровых покупок в PUBG Mobile на 2.7 миллиарда долларов.

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Больше всего потратили денег китайские геймеры, их версия игры имеет название Game for Peace, 55.4 процентов дохода издателю принесли именно китайцы, второе место заняли жители США - 12.7 процентов, третье жители Японии - 4.8 процентов.

С момента выхода игры в магазины мобильных игр, PUBG Mobile установили более миллиарда пользователей, что есть достаточно хорошим результатом как для мобильной игры. Разработчики в честь этого события объявили о выходе новой карты и заключении коллаборации с создателями фильма "Годзилла против Конга", который можно посмотреть в кинотеатрах через месяц. В чём именно суть коллаборации не уточняется.