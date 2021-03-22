Дональд Трамп планирует создать собственную социальную сеть
На фоне необоснованной блокировки Дональда Трампа в Twitter из-за его высказываний, бывший Президент США сообщил о своих намерениях создать собственную социальную сеть. Помощник Дональда Трампа дал интервью, где сказал, что планы бывшего Президента вполне себе реальны могут осуществиться через несколько месяцев. Что из себя будет представить социальная сеть - не известно, но, по словам помощника Трампа, она установит новые правила "игры" и привлечёт десятки миллионов людей.
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Вполне возможно, что созданная Дональдом Трампом социальная сеть будет более консервативной, в отличие от нынешних, поддерживающих либеральные ценности, это может привлечь большое количество единомышленников бывшего Президента или более "правых сил", которые не могут находиться в Twitter из-за повышенного контроля контента модерацией.
Из-за скандалов вокруг Дональда Трампа, не факт, что крупные технологические гиганты захотят его поддерживать, поэтому придётся обратиться к небольшим командам разработчиков, которые будут готовы взяться за эту идею.
Мелани Трамп неоднократно подмечала зависимость своего мужа от социальных сетей, а особенно резкость в его интернет-высказываниях.
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