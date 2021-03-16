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Instagram планирует ограничить взаимодействие между взрослыми и подростками для их же безопасности, для этого компания уберёт возможность писать взрослым пользователям подросткам, если те не подписаны на них. Модерация будет уделять отдельное внимание "подозрительным пользователям", которыми будут считаться те, кто отправляет большое количество сообщений подросткам.

У пользователей подросткового возраста будут всплывать подсказки при общении с "подозрительными пользователями", не рекомендующие обмениваться личными данными или фотографиями с теми, кого они не знают, или дающие возможность заблокировать пользователя, подать на него жалобу прямо из Direct.

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Компания планирует разработать систему искусственного интеллекта, которая будет определять пользователей, пытающихся обмануть возрастное ограничение в 13+ лет при регистрации профиля. Как будет работать нововведение пока неизвестно, но, скорее всего, будет анализироваться контент, который просматривает человек.