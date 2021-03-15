iPhone можно было сломать сообщением на языке синдхи
Станислав Косарев, занимающий пост Директора Института информационный технологий университета Синергия, поделился информацией о багах, которые были способны вывести телефон на OC IOS буквально за секунду. Речь идёт о давних проблемах, большинство из которых уже давно исправили.
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Например, раньше обычная смена даты на 1 января 1970 года и перезапуск смартфона могли вывести его из строя, но Apple исправили свою недоработку. На IOS 13 можно было отослать сообщение с эмодзи итальянского флага и символом на языке синдхи. К счастью, недоработки были исправлены, а пострадавшие пользователи могли обратиться в сервис за возвратом средств или решением проблемы.
У Android тоже предостаточно багов. Так год назад появились видео, где показывали как обычной сменой фонового изображения можно было похоронить свой телефон. Проблема была связана с тем, что устанавливаемое изображение было в цветовом формате RGB, когда у OC Android автоматически применяется sRGB-гамма.
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