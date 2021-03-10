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Такое явление, как бустинг в играх, уже стало чем-то привычным: когда слабый игрок платит более сильному, чтобы тот помог ему прокачать игровой аккаунт до определённого уровня. Для некоторых это превращается в целую работу, где нужно просто играть и иметь терпение, ведь не всегда всё идёт так, как ты планировал изначально.

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По какой-то из причин Valve приняли решение бороться с бустерами - начиная с 9 марта игроки, оказывающие услуги буста, могут быть заблокированы. Выявляют бустеров благодаря репортам, которые проверяются системой патрулей. Становится одно непонятно: если игрок вдруг наловчился играть и значительно повысил свой скилл, то "патрульные" могут определить его как бустера и заблокировать.

Ранее стример с ником ТраВоМаН привлёк внимание общественности к читу, позволяющему просматривать информацию о противниках ещё до начала матча. По словам стримера, этим читом пользуются большинство топовых игроков с ММР выше 7 000.