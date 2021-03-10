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Microsoft ещё в сентябре запустила процесса покупки ZeniMax Media, куда входят различные студии, включая Bethesda Softworks, но только теперь компания может официально заявить, что сделка прошла успешно и студии перешли под её руководство, а выпущенные ими игры могут стать эксклюзивами Xbox.

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Фил Спенсер подтвердил информацию, что новые игры Bethesda действительно могут стать эксклюзивами консоли, но компания не собирается вмешиваться в процессы разработки игр студией, либо как-то изменять систему, по которой они уже привыкли работать.

Покупка должна была затянуться на ещё пару месяцев, но Европейская Комиссия совместно с Антимонопольной службой намного быстрее одобрили сделку, чем ожидалось. Сумма сделки 7.5 миллиардов долларов.

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Помимо этого Microsoft получит следующие студии: id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks, MachineGames, ZeniMax Online Studios, Alpha Dog Games и Roundhouse Studios. Возможно, в этом году PlayStation действительно потеряет преимущество в виде большого количества эксклюзивных игр.