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Весь прошлый год Epic Games радовала геймеров бесплатными играми, иногда отдавая за бесплатно AAA тайтлы: Rage 2, Battlefront 2, GTA V, чем повысила свою репутацию и уровень доверия пользователей. Раздача продолжается, на этот раз каждый желающий может забрать в Epic Games Store стратегию Wargame: Red Dragon. Стоимость этой игры 15 долларов, но до 11 марта она бесплатна.

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Прошлые части Wargame рассказывали игрокам о событиях Холодной войны, когда в Wargame: Red Dragon сеттинг более приближённый к современности. В новой части игры добавлены пять государств: Китай, КНДР, Япония, Республика Корея, Австралия.

Игрокам доступны следующие сюжетные кампании в игре:

Пусанский котёл. События разворачиваются в Республики Корея, южнокорейский правитель передаёт свои полномочия преемнику, от чего народ не в восторге и выходит на массовые митинги, желая демократических реформ, что приводит к вводу военного положения. Присмотрев удачный момент, правитель Корейской Народной-Демократической Республики не видит лучше момента, чтобы объявить войну соседнему государству.

Битва медведя с драконом. Решать территориальные вопросы войной не самый умный, но эффективный способ, именно им воспользовался Китай, пойдя войной на Вьетнам. Советский Союз не доволен, что Китай значительно повысил свои боевые способности, поэтому разрывает с государством договор о дружбе и взаимной помощи. Понимая, что ситуация накаляется, Китай просит поддержки у Соединённых Штатов Америки и готовится нанести удар по Владивостоку.

Жемчужина Востока. Победа на Фолклендских островах принесла Премьер-Министру Великобритании Маргарет Тэтчер популярность. На встрече с Дэном Сяопином Великобритания заявляет о своём желании продлить аренду Гонконга, но получает отказ, так как государство планирует вернуть свои территории, что приводит к накалу обстановки и введению войск.

Восхождение на гору Народная. Уже долгое время Япония и Советский Союз не могут окончательно решить кому же достанутся Курильские острова, из-за этого ратификация мирного договора об окончании Второй Мировой Войны ставится под угрозу. СССР перебросили на острова большое количество военной техники и пехоты, в это же время Япония и США проводят совместные военно-морские учения, в ходе которых Советский Союз воспринимает это как потенциальную угрозу нападения.

Вторая Корейская война. Путч 1991 года закончился тем, что ко власти Советского Союза вновь пришли коммунисты, но роспуск Организации Варшавского Договора закончился потерей европейских союзников, поэтому придётся искать таковых в Азии, а за это придётся платить ценой объединения Кореи.