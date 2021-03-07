Blizzard: у нас нет идей для ремастеров, пора делать новые игры
В ходе недавней презентации Blizzard объявили о ремастере игры 2000 года Diablo II. Обновлённая версия получит приставку Resurrected и будет разрабатываться на основе старых ассетов, исходного кода игры, что даст геймерам возможность перенести сейвы, которым, на минуточку, могло исполниться уже 20 лет.
реклама
Несмотря на волну ремастеринга, старший вице-президент Blizzard Entertainment Аллен Адхам сообщил, что у них начали кончаться идеи для ремастеров, поэтому стоит перестать халтурить и заняться полноценными новыми играми, над которыми студия уже работает.
Также Аллен Адхам добавил, что нынешние геймеры стали более требовательные и теперь нельзя выпускать проекты, о которых забудут на следующий год. Компаниям приходится поддерживать их вплоть до выхода новых игр, а это забирает дополнительное время на этапе разработки.
Выход ремастера Diablo II: Resurrected запланирован на 2021 год. Игра будет поддерживать все популярные платформы, а именно: некстген и пастген консоли PlayStation, Xbox, PC.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила