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В ходе недавней презентации Blizzard объявили о ремастере игры 2000 года Diablo II. Обновлённая версия получит приставку Resurrected и будет разрабатываться на основе старых ассетов, исходного кода игры, что даст геймерам возможность перенести сейвы, которым, на минуточку, могло исполниться уже 20 лет.

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Несмотря на волну ремастеринга, старший вице-президент Blizzard Entertainment Аллен Адхам сообщил, что у них начали кончаться идеи для ремастеров, поэтому стоит перестать халтурить и заняться полноценными новыми играми, над которыми студия уже работает.

Также Аллен Адхам добавил, что нынешние геймеры стали более требовательные и теперь нельзя выпускать проекты, о которых забудут на следующий год. Компаниям приходится поддерживать их вплоть до выхода новых игр, а это забирает дополнительное время на этапе разработки.

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Выход ремастера Diablo II: Resurrected запланирован на 2021 год. Игра будет поддерживать все популярные платформы, а именно: некстген и пастген консоли PlayStation, Xbox, PC.