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Все геймеры, которые хотя бы раз скачивали пиратские версии игр, не желая платить разработчикам по тем или иным причинам, при установке игры видели надпись "repack by xatab", говорящую кто автор репака. Как стало известно, репакер под ником xatab, настоящее имя которого Радик Назимов, умер в возрасте шестидесяти лет. Об этом стало известно 6 марта благодаря официальной группе ВКонтакте xatab-a.

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У "героя пиратов" были проблемы с лёгкими, которые переросли в осложнённую пневмонию, что и привело к смерти. Работы автора xatab выделялись тем, что его репаки всегда работали и предоставляли возможность во время установки выбрать необходимые DLC или другие модификации к игре.

Преемников у репакера нет, поэтому геймеры больше не увидят на пиратских сайтах игры с надписью "repack by xatab". Группа ВКонтакте Zone Of Games заявила, что xatab уже несколько лет не занимается тем, благодаря чему получил известность, вместо него репаки выпускает другой человек от его имени.