Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Автор известных репаков Xatab умер от пневмонии в возрасте 60 лет

У мужчины были проблемы с лёгкими.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Все геймеры, которые хотя бы раз скачивали пиратские версии игр, не желая платить разработчикам по тем или иным причинам, при установке игры видели надпись "repack by xatab", говорящую кто автор репака. Как стало известно, репакер под ником xatab, настоящее имя которого Радик Назимов, умер в возрасте шестидесяти лет. Об этом стало известно 6 марта благодаря официальной группе ВКонтакте xatab-a.

реклама

У "героя пиратов" были проблемы с лёгкими, которые переросли в осложнённую пневмонию, что и привело к смерти. Работы автора xatab выделялись тем, что его репаки всегда работали и предоставляли возможность во время установки выбрать необходимые DLC или другие модификации к игре.

Преемников у репакера нет, поэтому геймеры больше не увидят на пиратских сайтах игры с надписью "repack by xatab". Группа ВКонтакте Zone Of Games заявила, что xatab уже несколько лет не занимается тем, благодаря чему получил известность, вместо него репаки выпускает другой человек от его имени.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

repack xatab
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
28
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
3
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
10
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
30
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
33
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
33

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 30
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 33
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Клиенты Мегафона и Ростелекома могут лишиться интернета из-за истекающей лицензии на радиочастоты
12
29 смартфонов Huawei и Honor первыми получат прошивку EMUI 11.1
+
Доходы майнеров Ethereum упадут уже в июле - разработчики включили EIP-1559 в летний хардфорк London
63
Новая Radeon RX 6700 XT оказалась даже лучше, чем мы думали
110
Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
76
MIUI 12 на Android 11 снижает производительность популярных смартфонов Xiaomi
8
Xiaomi Mi 10T ощутимо подешевел – мощный процессор, быстрая зарядка и NFC со скидкой 5000 рублей
+
AMD готовит видеокарту для майнинга с HBM2 памятью
19
21 смартфон HUAWEI 2020 года выпуска завершил жизненный цикл и не получит прошивку EMUI 11
1
Новая GeForce RTX 3050 Ti может оказаться неэффективна в майнинге, получив 4Гб памяти и шину 128-бит
38
Доступные NVMe-накопители Samsung 980 готовятся к дебюту — стоимость стартует с €70 за 250 Гбайт
15
AMD дала рекомендации по решению проблем с USB на системах c платами серий 400 и 500 и CPU Ryzen
25
Samsung выпускает новый удешевленный NVMe SSD без DRAM-кэша
35
В первом профессиональном обзоре Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающие результаты
61
Учёные нашли рядом с Землёй гигантскую "суперземлю"
25
Huawei может прекратить разработку прошивки EMUI
2
RTX 3080 Ti получит защиту от майнеров как у RTX 3060
57
Основатель Эфира придумал как сделать переводы в сети криптовалюты Эфириум безопасными
12
Японский суперкомпьютер помог опровергнуть целесообразность ношения двух масок
107
8-ядерный Core i7-11700K обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X в многоядерных тестах UserBenchmark на 13%
31

Популярные статьи

Мои впечатления от использования быстрых 32 Гб ОЗУ DDR4 в бюджетном компьютере в течение года
138
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
87
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
3
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
9
До чего дошёл прогресс - анализируем стоимость текстуры видеокарты
1
Обзор беспроводной клавиатуры Canyon HKB-W20, выполненной по технологии Velvet Tread
+

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
07:30
В 4К Horizon или Duvision 2 запускал? Можно еще RE3 remake. Все настройки вправо.
Оперативная память для компьютеров и ноутбуков снова подорожает
ахахах
07:27
у меня тоже и ддр3 и ддр4 поддерживает.Меж ними разница минимальна,какие нахер ещё ддр5
Оперативная память для компьютеров и ноутбуков снова подорожает
Vasiliy Korshunov
07:24
Ни о чем расчеты. Посмотрите размер самих текстур и их количество для одной модели в современной игре. Например, у лица запросто может быть 6 текстур, а в играх из середины нулевых обходились всего од...
До чего дошёл прогресс - анализируем стоимость текстуры видеокарты
ахахах
07:24
нахер с ддр4 ещё переходить-сгорит если только(што врядли)
Оперативная память для компьютеров и ноутбуков снова подорожает
ахахах
07:19
да цены на оперу похеру щас и мне,но вот 4 года назад было несовсем похеру,когда я увидел как они поползли(и тогда я сразу взял и похеру што за 10т вышло 16гб ддр4)
Оперативная память для компьютеров и ноутбуков снова подорожает
i_ran_past
07:18
У меня не выведены порты USB 2.0 на материнской плате, но на материнской плате разьёмы USB 2.0 используются под контроллеры корпусных вентиляторов, проблем нет. Материнская плата ROG Crosshair VIII He...
AMD дала рекомендации по решению проблем с USB на системах c платами серий 400 и 500 и CPU Ryzen
Zmey1945
07:15
У тебя карта уровня 5700хт с удвоенной памятью. В лучшем случае для квадхд. Если не избирать игры, и настройки по большей степени. ЗЫ: выкинь свою карту в мусорник)
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
Зю
07:13
Нах вообще нужны недоядра в ноутах, если при правильной настройке буст 3.8ГГц можно вырубить и включить ограничение 4-6-8 реальных ядер до 1.69ГГц ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ ПОЛЗУНКА ВЛЕВО? Тем более есть вендор...
Мобильные процессоры Intel Alder Lake получат до 16 ядер при значении TDP в 45-55 Вт
S277N
07:11
Хохлы сами всё сниздят
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
ахахах
07:10
а ты страниц дохера при сёрфинге неоткрывай(одна ток может есть до 1гб оперы).Мне 3-4 их достаточно вполне
Оперативная память для компьютеров и ноутбуков снова подорожает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем