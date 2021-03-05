RTX 3080 Ti получит защиту от майнеров как у RTX 3060
Бюджетная карта RTX 3060, которую, конечно же, может позволить себе абсолютно каждый, ведь по убеждениям NVIDIA, компании соблюдают рекомендуемую цену и вмешиваться в процесс регулирования цен не нужно, получила защиту от майнеров и теперь планируется внедрить эту же технологию в новую видеокарту класса High-End RTX 3080 Ti.
реклама
Релиз RTX 3080 Ti переносился уже несколько раз, известно, что он должен состояться в апреле. Видеокарта получит 10 240 ядер CUDA, 12GB GDDR6X видеопамяти на 384 шине. На каких частотах видеокарта будет работать пока неизвестно.
Учитывая, что NVIDIA наконец обеспокоилась проблемой майнеров, которые скупают все видеокарты ещё до их поступления на прилавки, становится непонятно почему компании отрицает причастность майнеров к дефициту вокруг серии RTX 30.
В планах NVIDIA ставить ограничение майнинг на все новые игровые видеокарты, чтобы повысить актуальность специализированных для майнинга видеокарт серии CMP.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила