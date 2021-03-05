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Бюджетная карта RTX 3060, которую, конечно же, может позволить себе абсолютно каждый, ведь по убеждениям NVIDIA, компании соблюдают рекомендуемую цену и вмешиваться в процесс регулирования цен не нужно, получила защиту от майнеров и теперь планируется внедрить эту же технологию в новую видеокарту класса High-End RTX 3080 Ti.

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Релиз RTX 3080 Ti переносился уже несколько раз, известно, что он должен состояться в апреле. Видеокарта получит 10 240 ядер CUDA, 12GB GDDR6X видеопамяти на 384 шине. На каких частотах видеокарта будет работать пока неизвестно.

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Учитывая, что NVIDIA наконец обеспокоилась проблемой майнеров, которые скупают все видеокарты ещё до их поступления на прилавки, становится непонятно почему компании отрицает причастность майнеров к дефициту вокруг серии RTX 30.

В планах NVIDIA ставить ограничение майнинг на все новые игровые видеокарты, чтобы повысить актуальность специализированных для майнинга видеокарт серии CMP.