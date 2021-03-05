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Samsung и MasterCard разработают собственную платёжную карту

Компании хотят создать биометрическую карту, где вместо PIN-кода сканер отпечатков пальцев.
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Samsung запустит сотрудничество с MasterCard, чтобы разработать платёжную карту со сканером отпечатков пальцев, что позволит заменить ввод PIN-кода для подтверждения оплаты. Подобная задумка появилась ещё в 2017, тогда Mastercard создала что-то похожее, но, как заявляет Samsung, встроенные чипы их производства имеют большую степень безопасности, чем технология Mastercard.

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Платёжные карты нового формата позволят избегать физических контактов, пользователю не нужно будет вводить PIN-код, ведь подтверждение транзакции проходит благодаря сравнению биометрических данных владельца карты с данными того, кто оплачивает покупку.

За разработку новой платёжной карты будет отвечать MasterCard и дочерняя компания Samsung под названием Samsung Card, которая является лидером по производству карт в Южной Корее, что логично, ведь основные мощности компании находятся именно там.

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Новые карты будут поддерживаться всеми современными POS-терминалами, которые используются практически во всех магазинах. Непонятно лишь одно: сможет ли доверенный человек владельца карты оплачивать покупки.

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