Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пользователь с ником Onion00048 в своём Twitter делится новостями о новых играх, так он сообщил, что действия Assassin's Creed будут происходить в Японии, во время рассвета и заката самураев эпохи Эдо, а сама игра получит название Warrios.

реклама

Главным героем игры станет женщина, новичок ордена самураев-убийц и в отличие от Assassin's Creed Valhalla, в Warriors пол персонажа менять нельзя. Выход игры должен состоятся в следующем году с поддержкой Xbox Series X/S, PlayStation 5 и, естественно, PC.

В игре будет присутствовать японская мифология, ярким её представлением являются создания Ёкай. Один из распространённых видов демонов Ёкай - Они, демоны-каннибалы, которые могут обращаться в чужие облики и взаимодействовать с окружающими людьми.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Расклад событий звучит достаточно правдоподобно, учитывая, что Ubisoft уже не первый год экспериментируют с сеттингами разных времён, пытаясь открыть геймерам что-то новое. Кому-то это не нравится, а кто-то с радостью пропитывается атмосферой тех же викингов.

Вышеуказанная информация уже светилась в интернете и всплывала на веб-сайте 4chan. Стоит учитывать, что информация непроверенная и пока не имеет подтверждения от более авторитетных инсайдеров.