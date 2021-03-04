Инсайдер: Действия нового Assassin's Creed будут происходить в Японии
Пользователь с ником Onion00048 в своём Twitter делится новостями о новых играх, так он сообщил, что действия Assassin's Creed будут происходить в Японии, во время рассвета и заката самураев эпохи Эдо, а сама игра получит название Warrios.
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Главным героем игры станет женщина, новичок ордена самураев-убийц и в отличие от Assassin's Creed Valhalla, в Warriors пол персонажа менять нельзя. Выход игры должен состоятся в следующем году с поддержкой Xbox Series X/S, PlayStation 5 и, естественно, PC.
В игре будет присутствовать японская мифология, ярким её представлением являются создания Ёкай. Один из распространённых видов демонов Ёкай - Они, демоны-каннибалы, которые могут обращаться в чужие облики и взаимодействовать с окружающими людьми.
Расклад событий звучит достаточно правдоподобно, учитывая, что Ubisoft уже не первый год экспериментируют с сеттингами разных времён, пытаясь открыть геймерам что-то новое. Кому-то это не нравится, а кто-то с радостью пропитывается атмосферой тех же викингов.
Вышеуказанная информация уже светилась в интернете и всплывала на веб-сайте 4chan. Стоит учитывать, что информация непроверенная и пока не имеет подтверждения от более авторитетных инсайдеров.
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