Пользователи считают Stadia провалом Google
Недавно Googe закрыли ряд студий, принимающих участие в разработке игр для Stadia. Известно, что Google потратила большие деньги только на то, чтобы портировать в свой облачный сервис AAA игры по типу Red Dead Redemption 2.
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Журналист Bloomberg высказал своё мнение по этому поводу, он считает, что Stadia никак не может быть аналогом подписок по типу Xbox Game Pass, так как в ней необходимо покупать ещё и игры за полную стоимость, которые вряд ли уже выйдет перепродать.
К тому показатели в виде дохода и заинтересованных пользователей тоже Google не могут радовать, по информации, которой владеет журналист, компания ожидала большего притока геймеров. Ещё одна из проблем это разногласия руководителей по поводу старта сервиса, Фил Харрисон настаивал, чтобы Stadia запустили именно осенью 2019 года, хотя к этому времени разработчики не успевали выполнить все поставленные задачи.
Stadia продолжит свою работу как сервис, но журналист уверен, что без эксклюзивных тайтлов вряд ли у платформы получится собрать большую аудиторию.
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