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Браузер Opera с 2018 года начал быстро развиваться по сравнению с прошлыми годами, так многие блогеры начали рекламировать браузер, а разрабатывающая компания изобрела вариант Opera специально под геймеров. На этом Opera Software решили не останавливаться.

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Благодаря сервису Simplex, который уже шестой год работает и продолжает оказывать свои услуги, пользователи браузеров Opera смогут приобретать и хранить криптовалюту прямо в браузере. Пользователи смогут завести себе Ethereum, Bitcoin и Tron кошельки, а разработчики уверяют, что комиссия при транзакциях вполне себе нормальная и доступная на рынке.

Стоит учесть, что Opera не первооткрыватели такого решения, ранее в приватном браузере Brave появился похожий функционал, но особой популярности он не получил.

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На данный момент браузерами Opera Software пользуются почти 400 миллионов человек, на их число может положительно повлиять описанное выше нововведение, так как хранить криптовалюту в браузере без регистрации сможет каждый желающий.