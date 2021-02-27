Пользователи Opera смогут покупать криптовалюту прямо в браузере
Браузер Opera с 2018 года начал быстро развиваться по сравнению с прошлыми годами, так многие блогеры начали рекламировать браузер, а разрабатывающая компания изобрела вариант Opera специально под геймеров. На этом Opera Software решили не останавливаться.
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Благодаря сервису Simplex, который уже шестой год работает и продолжает оказывать свои услуги, пользователи браузеров Opera смогут приобретать и хранить криптовалюту прямо в браузере. Пользователи смогут завести себе Ethereum, Bitcoin и Tron кошельки, а разработчики уверяют, что комиссия при транзакциях вполне себе нормальная и доступная на рынке.
Стоит учесть, что Opera не первооткрыватели такого решения, ранее в приватном браузере Brave появился похожий функционал, но особой популярности он не получил.
На данный момент браузерами Opera Software пользуются почти 400 миллионов человек, на их число может положительно повлиять описанное выше нововведение, так как хранить криптовалюту в браузере без регистрации сможет каждый желающий.
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