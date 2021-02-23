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Ранее была новость о том, что FPS Boost будет значительно повышать частоту кадров в играх, при этом не в особый ущерб графике. Но при тестировании функции было обнаружено, что она может занижать разрешение в некоторых играх. Такое решение посчитали в Microsoft компромиссным, так как в некоторых играх всё-таки стоит отдавать предпочтение меньшему разрешению, зато получая большую частоту кадров в секунду.

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Джейсон Роналд, работающий над продуктами Xbox, заявил, что Microsoft даёт пользователям выбор между высоким разрешением или большой частотой кадров. По его словам, компания даёт геймерам самому выбрать что для них важнее.

Как можно из написанного выше, FPS Boost во многих играх будет занижать графику, давая прирост к частоте кадров. Уже существующий DLSS в этом плане будет лучше, так как его влияние на графику зачастую положительное, а прибавка к FPS происходит без таких неудобных "компромиссов"

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На данный момент технология доступна лишь в 4 играх: Watch Dogs 2, Far Cry 4, Sniper Elite 4, UFC 4. FPS Boost можно будет отключать также, как Auto HDR.