Технология FPS Boost повысит FPS в 2-4 раза на Xbox X/S
Microsoft изобрела технологию FPS Boost, повышающую частоту кадров на консолях нового поколения, то есть Xbox Series X/S. Компания утверждает, что их разработка позволяет повысить FPS в два, а то и четыре раза, при этом не в ущерб графике. Microsoft отмечает, что такого результата удалось добиться только благодаря сотрудничеству с разработчиками на Xbox.
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На данный момент технология лишь тестируется, поэтому доступна только в 4 играх: Watch Dows 2, Far Cry 4, Sniper Elite 4, UFC 4. На Xbox Series S игра UFC 4 работает в 30-40 FPS, когда со включённым FPS Boost цифра повышается вдвое - до играбельных 60 FPS.
Компания взялась за развитие технологии, поэтому количество игр будет повышаться с каждым её обновлением. Основной приоритет настроен на тайтлы с библиотеки Xbox Game Pass. Пользователи с подпиской Xbox Game Pass уже могут протестировать FPS Boost в деле на своих консолях.
Стоит отметить, что аналогом FPS Boost является DLSS, улучшающий графику, а заодно и повышающий количество кадров в секунду, но он тоже поддерживает не так много игр, как хотелось бы.
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