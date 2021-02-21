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Недавно вышедшая инди-игра Valheim от студии Iron Gate AB набрала большой успех среди геймеров, сейчас игру активно стримят как и на Twitch, так и на YouTube, выпуская каждый день по ней тысячи новых видео. Разработчики не могли ожидать такого успеха и восхищены. Изначально они надеялись, чтобы Valheim набрала хотя бы небольшую долю популярности и смогла компенсировать затраты студии на создание игры.

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Продано более 3 миллионов копий Valheim за 19 дней, что является отличным результатом даже для популярных студий. Известно, что Iron Gate AB состоит всего лишь из пяти разработчиков, теперь у компании появится возможность расширить штат сотрудников за счёт вырученных с продажи средств.

Цена игры в Steam составляет 20 долларов для жителей Соединённых Штатов Америки, в СНГ цена ниже на 10 долларов.

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Стоит отметить, что похожая по жанру игра Assassin's Creed Valhalla от популярной студии Ubisoft за первую неделю продала три с половиной миллионов копий игры.