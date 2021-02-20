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Из-за аномальной погоды в Соединённых Штатах Америки, штате Техас, начали происходить катастрофы: дома валяться, трубы лопаются из-за низкой температуры, а животные умирают. Волонтёры Sea Turtle смогли выловить около 4 000 замёрзших черепах, которым грозила смерть. Теперь, чтобы они выжили нужна длительная реабилитация.

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Первоначальная цель волонтёров - избежать смерти черепах, для этого необходимо их согреть. Черепахам смогли найти место в детских бассейнах, которые обшиты брезентом. Вся печальность ситуацию в том, что при обморожении черепаху парализует и она не может ни двигаться, ни есть.

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Погодные условия создали ещё одну проблему: трансформаторные будки перестают работать, а в некоторых домах попросту нет света. Пытаться согреть черепах без света достаточно проблематичная задача, но тут на помощь пришёл Илон Маск, космодром его компании SpaceX находится недалеко от городка с пострадавшими черепахами. SpaceX предоставила волонтёрами мощный генератор, обеспечивающий электроэнергией здание с жертвами обморожения.

Ранее Илон Маск уже принимал участие в миссиях по спасению черепах, поэтому это ему не впервые.