Саудовская Аравия массово скупает акции популярных издателей: EA, Blizzard, Take-Two Interactive
Пока инвесторы и акционеры соревнуются за каждый процент акций компаний, государственный фонд инвестиций Саудовской Аравии скупил акций издателей на общую сумму в 3.3 миллиарда долларов. Нефтяное государство заинтересовали акции Activision Blizzard, Take-Two Interactive, Electronic Arts.
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Только у Activision Blizzard было куплено 3.5% акций, их стоимость превышает миллиард долларов. Хотя цифры кажутся не большими, самый большой пакет акций издательства находится у компании Vanguard и составляет 7.8%, а у Генерального Директора не набирается даже один процент.
Если посмотреть диаграммы роста цен на ценные бумаги всех трёх компаний, можно заметить, что стоимости акций значительно выросли в цене за последние 3 месяца. Возможно, это и привлекло инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
Хотя покупка акций издателей AAA тайтлов не совсем похоже на государственный уровень инвестиций, Саудовская Аравия так не считает: фонд имел опыт в покупке акций Facebook, Disney, Uber.
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