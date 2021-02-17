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16 февраля игрокам Assassin’s Creed Valhalla стал доступен новый патч 1.1.2 весом 18 гигабайт(ПК версия), для владельцев PlayStation 4/5 обновление заняло лишь 11 гигабайт, а у Xbox Series X/S забрало целых 20 гигабайт. Помимо исправления ряда багов и пересмотра внутриигрового баланса, был добавлен новый режим "Речные набеги".

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Суть режима в том, чтобы отправляться в путешествия по неисследованным территориям Англии с целью показать силу викингов, а также захватить с собой честно награбленное имущество и трофеи.

Также у игроков появился ряд новых способностей: боевой клич, поиск стрел, удар плечом, скольжение ассасина, ловушка берсерка, щиты наготове, хватка ассасина, готовность к бою.

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Крупное обновление для игры, затрагивающее что-то большее, чем вышеуказанное, стоит ожидать уже к весне этого года, тогда у геймеров появится новая сюжетная линия под названием "Гнев друидов"

Ранее игроки жаловались на плохую связь Ubisoft со своим комьюнити и обновлениями, рассчитанными на получение денег с микротранзакций.