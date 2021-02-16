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Ещё 5 лет назад в Android телефонах, в особенности Samsung, появилась функция Always-On Display, которая отображала полезную информацию: время, заряд телефона, погоду, когда экран был выключен. Подобным уже никого не удивить, но в IPhone 13, который должен выйти в 2022 году, по словам инсайдеров, появится поддержка Always-On Display.

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Скорее всего, такое "новшество" получит одобрение и восхищение среди фанатов Apple техники, но для тех, кто в своё время купил Samsung Galaxy J7, это будет не в новинку. Возможно, Apple даже даст возможность настроить что именно будет отображаться на затемнённом экране.

Также инсайдер добавил, что Apple усовершенствует заднюю панель, сделав её более удобной для держания. К тому же экран нового IPhone наконец-то будет поддерживать частоту 120 кадров в секунду, сейчас даже дешёвые смартфоны от Xioami работают с такой частотой кадров.

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Выход IPhone 13 в 2021 стал невозможен: компания не уверена, что за это время сможет удовлетворить спрос пользователей и довести телефона до продажного состояния. Так компания нарушила традицию, по которой с 2007 года каждый год выпускает по новой модели IPhone.