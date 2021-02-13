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Летающие автомобили мы могли видеть как в кино, так и некоторых фильмах жанра киберпанк, но, похоже, совсем скоро наступит время, когда подобный вид транспорта можно будет увидеть просто выйдя на улицу. Так Tesla Roadster, выход на рынок которого запланирован на 2022 год, получит модификацию SpaceX, позволяющую автомобилю парить в воздухе.

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Однако, высота полёта будет ограничена 2 метрами - именно на такой высоте, если автомобиль упадёт, он не нанесёт вреда ни пассажирам, ни окружающим, максимум подвеске. Также Tesla вынуждены ограничить время нахождения автомобиля над землёй, при этом скорость никто уменьшать не собирается.

Полёт будет осуществляться за счёт небольших ракетных ускорителей, работающих на баллонах со сжатым газом. Из нюансов лишь то, что такое новшество заберёт два задних сиденья, так как там поставят сами баллоны.

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Электрокар будет разгоняться до скорости 100 километров в час за 1.99 секунды, мировым рекордом считается показатель в 1.77 секунды, установленный на гоночном болиде.