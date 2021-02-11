Huawei пытается оспорить принятые против неё санкции
В декабре 2020 года против Huawei приняты меры, запрещающие ей продавать свою продукцию на территории США. Инициатором такого решения был бывший Президент США Дональд Трамп. По заявлению Администрации Президента, компания подозревается в шпионаже на стороне разведки Китая.
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В связи с приходом ко власти нового Президента Джо Байдена, Huawei пытается оспорить решение Федеральной комиссии по связи, ссылаясь на превышение полномочий с их стороны. В день блокировки никаких доказательств сотрудничества Huawei с разведкой Китая не было опубликовано, а сама компания отрицает это.
Во время интервью Жэнь Чжэнфэй, президент Huawei, заявил, что готов к открытой беседе с Джо Байденом по поводу отмены санкций. Ранее лидер компании уверял СМИ, что компания сохранит свои позиции на рынке производителей смартфонов даже в случае санкций со стороны правительства США, но ситуация говорит об обратном - компания вылетела из пятёрки производителей смартфонов, а её продажи упали на более чем 40%
Изначально производитель смартфонов ожидал, что новоизбранный Президент США сам займётся этим вопросом и отменит указ Дональда Трампа после инаугурации.
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