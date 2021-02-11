Крупные фермы по добыче криптовалюты на ноутбуках способствуют дефициту
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Ранее появилась новость, где можно было увидеть, что в Китае уже вовсю стали покупать игровые ноутбуки с видеокартами RTX с целью добычи на них криптовалюты. Хотя такое решение стоит гораздо дороже, чем обычная видеокарта, майнеры все равно предпочли его выгодным.
Речь идёт не об единичных случаях, а о полноценных майнинг-фермах, где ноутбуки уже вовлечены в процесс, а для более эффективного охлаждения установлены в форме палатки.
NVIDIA заявляла, что их волнует проблема дефицита, но тут мы видим обратное - некоторые дистрибьюторы всё-таки умудряются продавать ноутбуки определённым организациям в большом количестве, что делает их недоступными для розничного рынка. Никаких действий со стороны компании пока не предпринимались.
Если по предварительным расчётам компаний-производителей видеокарт стабилизация рынка и ликвидация дефицита планировалась летом этого года, сейчас мы можем увидеть, что в ход уже пошли ноутбуки, стоимость которых в несколько раз выше той же RTX 3080, это явно говорит, что настрой NVIDIA и AMD был слишком оптимистичный.
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