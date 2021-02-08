Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Криптовалюта Ethereum за последнее время значительно выросла в цене и сейчас стоит около 1 600 долларов, что на 50% больше её стоимости в прошлом году. Подобный спрос на криптовалюту уже обеспечил дефицит видеокарт RTX серии, но теперь майнеры в Китае перешли на новый уровень - добыча цифровой валюты из лэптопов.

Ферма с ноутбуков по добычу криптовалюты. На китайском рынке стали пропадать ноутбуки с мобильными видеокартами RTX, особенную популярность получили ноутбуки RTX 3070. Интересно то, что стоимость такого удовольствия достаточно велика - 2 000 долларов, но майнеры всё же покупают ноутбуки, желая по максимуму выжать из них криптовалюты. Учитывая, что Новый Год в Китае вот-вот начнётся, а заводы приостановят свою работу, возможно, что дефицит настигнет и ноутбуков с видеокартами RTX.

анонсы и реклама Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Распродажа памяти в Регарде RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

NVIDIA сообщала, что улучшение ситуации с дефицитом можно ожидать только летом этого года, но появились слухи, что некоторые предприимчивые майнеры умудряются договариваться с компанией о небольших поставках видеокарт в "рабочий цех" за цену больше, чем предлагают официальные дилеры.