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Среди китайских майнеров стали популярны ноутбуки с видеокартами RTX серии

На волне роста цены Ethereum в Китае начали скупать ноутбуки с видеокартами RTX.
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Криптовалюта Ethereum за последнее время значительно выросла в цене и сейчас стоит около 1 600 долларов, что на 50% больше её стоимости в прошлом году. Подобный спрос на криптовалюту уже обеспечил дефицит видеокарт RTX серии, но теперь майнеры в Китае перешли на новый уровень - добыча цифровой валюты из лэптопов.

Ферма с ноутбуков по добычу криптовалюты.

На китайском рынке стали пропадать ноутбуки с мобильными видеокартами RTX, особенную популярность получили ноутбуки RTX 3070. Интересно то, что стоимость такого удовольствия достаточно велика - 2 000 долларов, но майнеры всё же покупают ноутбуки, желая по максимуму выжать из них криптовалюты. Учитывая, что Новый Год в Китае вот-вот начнётся, а заводы приостановят свою работу, возможно, что дефицит настигнет и ноутбуков с видеокартами RTX.

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NVIDIA сообщала, что улучшение ситуации с дефицитом можно ожидать только летом этого года, но появились слухи, что некоторые предприимчивые майнеры умудряются договариваться с компанией о небольших поставках видеокарт в "рабочий цех" за цену больше, чем предлагают официальные дилеры.

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