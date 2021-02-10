CD Project Red официально признали взлом и похищение исходного кода Cyberpunk 2077
CD Projekt Red официально признали, что потерпели взлом, в ходе которого часть корпоративных документов была украдена. Компания уверяет, что пользовательские данные остались в безопасности, так как их злоумышленники не трогали.
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Сами хакеры заявили, что смогли заполучить доступ к исходному коду недавно вышедшему Cyberpunk 2077, а также Witcher 3: Wild Hint и карточной игре Гвинт. Компания отказалась идти на переговоры с преступниками, поэтому если угрозы окажутся не обычным блефом, то все желающие смогут посмотреть на подноготную трудов разработчиков, а журналисты получат различную документацию компании, что может негативно сказаться на и так упавших в цене акциях CD Projekt Red.
Создатели Cyberpunk 2077 и Witcher 3: Wild Hunt не боятся в открытую заявлять об этой трагедии, по всей видимости, последствия им не страшны, либо они просто их не волнуют. Компания уже обратилась к властям, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности.
Есть информация, что исходный код карточной игры "Гвинт" уже слит в сеть, а код остальных игр будет продаваться с молотка, правда, неофициально.
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