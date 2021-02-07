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На Reddit появилась публикация, где игроки выражают своё недовольство в сторону Ubisoft за не очень активную поддержку относительно свежей Assassin's Creed Valhalla, приводя в пример Assassin's Creed Odyssey, обновления к которому выходили чаще. На данный момент пост набрал около 5 000 лайков и почти тысячу комментариев.

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По словам геймеров, Ubisoft выпускала к своему проекту 2018 года обновления каждый месяц, когда к недавно вышедшему Assassin's Creed Valhalla ничего интересного не выпустили, при этом игра пополняется новыми элементами микротранзакций, дающими значительное преимущество над обычными игроками.

На волне поддержки в комментариях, геймеры считают, что Ubisoft, как современный издатель и разработчик, обязаны идти на контакт с комьюнити, обсуждая текущие проблемы и пытаясь решить их вместе, но этого не происходит.

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В своём тексте автор использует максимально прямую речь, говоря, что если бы такая ситуация случилась пару лет назад, то об этом никто не молчал, сейчас же - тишина. Стоит отметить, что Assassin's Creed Valhalla побила рекорд по продажам за все года, даже сейчас игра входит в список первых пяти бестеселлеров Epic Game Store.