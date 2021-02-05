Boston Dynamics представили промышленного робота-собаку Spot
Компания Boston Dynamics в начале февраля представила промышленную версию робота-собаки Spot с названием Enterprise Spot. Главная особенность промышленной модификации в том, что теперь робот привязан к своей док-станции и, в случае низкого заряда, вернётся на платформу для подзарядки.
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Робот Enterprise Spot поддаётся дистанционному управлению, для этого нужна лишь небольшая скорость интернета в несколько мегабит. Собранные роботом данные во время миссии можно передавать на ту же док-станцию, чтобы в случае чего не потерять их, но клиенты могут отключить эту функцию, чтобы не передавать данные на сервера Boston Dynamics.
Помимо этого была показана механическая рука робота, позволяющая поднимать тяжести до 11 килограммов или тащить в два раза больший вес по поверхности. Захват работает с помощью ToF сенсора и камеры высокого разрешения.
Стоимость промышленной версии робота-собаки пока нигде не указана, но сумма будет явно больше 70 000$ - именно по такой цене продавали прошлые версии робота Spot.
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