MSI готова к выпуску своего варианта Radeon RX 6900 XT
MSI заявили, что готовы к выпуску видеокарты Radeon RX 6900 XT в геймерской модификации с увеличенным заводским разгоном. Впервые компания анонсировала не эталонную версию видеокарты ещё в декабре прошлого года, но сообщила, что не будет выпускать её из-за дефицита GPU AMD Navi 21. Хотя в плане дефицита особо ничего не изменилось, теперь MSI готовы производить новые видеокарты.
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Radeon RX 6900 XT будет доступна в двух вариациях - Radeon RX 6900 XT Gaming Trio и Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio. Видеокарты используют улучшенную систему охлаждения Tri Frozr 2: вентиляторы Torx 4.0, радиатор с теплопроводными трубами, усиливающая металлическая пластина, рассеивающая тепло.
Внешне видеокарты одинаковы, их главное отличие в заводском разгоне: у серии Gaming X Trio он составляет 2105MHz(Boost: 2340MHz), а у Gaming Trio 2015MHz(Boost: 2250MHz). Энергопотребление видеокарт, по заявлению компании, не превышает 300W, для комфортного использования подойдёт блок питания мощностью более 850W.
В продажу видеокарты должны поступить в феврале.
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