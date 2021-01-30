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Компания Intel, производящая процессоры, изменят коробку в ущерб дизайну и в пользу экономии при доставке товара. Так Intel Core i9-10900K с ценой 599 долларов лишиться красивой коробки и получит обычную, которую имели ранние версии процессоров.

По заявлению руководства компании, теперь на одном поддоне может поместиться целых 1620 процессоров, а не 480, как было со старой коробкой. Подобное решение применялось и в прошлом году, тогда Intel Core i9-9900K тоже через некоторое время получил обычную коробку. Получается, достаточно засветить на анонсах и рекламных баннерах процессор в красивой упаковке, а после нескольких месяцев можно заменить её чем-то более экономным.

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Интересно то, что упрощение дизайна и уменьшение количества потребляемого материала на коробку, так ещё снижение стоимости доставки и хранения за счёт миниатюрных размеров, положительно отражаются на себестоимости товара, но почему-то Intel не возжелало уменьшить цену на процессор, что было бы справедливо по отношению к клиентам.