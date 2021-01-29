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На MSI Premiere 2021 представлены новинки: видеокарты, мат платы, SSD, мониторы, СВО

MSI на своём мероприятии MSI Premiere 2021: Технологии будущего представила ряд новинок: видеокарты, материнские платы, SSD, мониторы, системы водяного охлаждения.
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Компания MSI, как и любая друга, обязана совершенствоваться с каждым годом и предлагать то, что привлечёт новых клиентов. Так на мероприятии MSI Premiere 2021: Технологии будущего компания представила ряд новинок, которые могут заинтересовать пользователей, в список входят: новые видеокарты, мониторы, моноблоки, материнские платы, SSD и СВО.

Видеокарта RTX30 SUPRIM

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Видеокарты SUPRIM - премиальный товар с обновлённым дизайном, улучшенной системой охлаждения Tri Frozr 2S и улучшенным питанием. Помимо этого видеокарта имеет увеличенный заводской разгон, максимальная рекомендуемая частота 1905MHz, в обыкновенной RTX 3080 всего 1710MHz.

MSI RTX 30 SEA HAWK

Модификация видеокарты предлагает эффективную внутреннюю систему водяного охлаждения, которая, по заявлению представителей MSI, абсолютно бесшумна и не требует обслуживания со стороны пользователя.

MSI SSD

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На удивление, MSI заинтересовал рынок твердотельных накопителей, поэтому она придумала своё решение, которое может хранить до 4ТБ информации, имеет скорость чтения 7000МБ/с и скорость записи 6900МБ/с. Вдобавок к анонсу SSD прозвучали громкие цифры: средняя скорость службы накопителя - 1.6 миллиона часов, то есть, более ста лет.  

MSI MPG CORELIQUID K360

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Новая система охлаждения от MSI оснащена эксклюзивным кулером TORX FAN 4.0, а внутри водяного блока размещён 60мм вентилятор TORX FAN 3.0. Водяная головка имеет 2.4 дюймовый жидкокристаллический экран, который может отображать информацию о системе.

MEG Z590 GODLIKE

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Новая материнская плата специально для новейших процессоров от Intel, её особенность - блок VRM по 18+1+1-канальной схеме.

MPG ARTYMIS

К этому решению MSI подошли крайней оригинально, название монитора дословно переводиться с греческого как "Богиня Луны". По словам компании, монитор имеет идеальную кривизну 1000R для человеческого глаза, позволяющую видеть весь экран, не нагружая при этом зрение. Разрешение монитора 3440х1440 при максимальной частоте 165 кадров в секунду, а размер 34 дюйма. Artymis поддерживает ряд технологий, в том числе NightVision Al и Al Crosshair. 

MSI Modern MD

В новых моделях MD используются технологии MSI Anti-Flicker и Less Blue-Light, включая сертифицированную TUV систему по обеспечению защиты зрения. Type-C и конструкция без использования инструментов позволяют пользователям легко подключать и заряжать, а также собирать или разбирать для условий монтажа VESA.

MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT

Игровая мышка MSI сделана так, чтобы ощущаться максимально легко в руках пользователя, высокоскоростной оптический датчик запросто добиваться точности 16 000 точек на дюйм. Кабель MSI FriXionFree Cable поможет перемещать мышку по рабочему пространству без сопротивления к коврику или столу.

Summit 241S

Новый профессиональный моноблок Summit 241S, способный самостоятельно определять рекомендуемую яркость экрана в зависимости от освещения в комнате. Предназначен для геймеров, поэтому начинка будет соответствующая.

MSI Creator P50

Компактный компьютер, предназначенный для творцов контента, при своём небольшом размере поддерживает Intel Core i9 и новые видеокарты RTX. Поддерживает Thunderbolt 4, что позволяет обеспечить комфортный высокоскоростной интернет.

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