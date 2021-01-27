В китайском городе железная дорога перестала работать из-за прекращения работы Adobe Flash
реклама
Adobe Flash для кого-то большая память, связанная с флэш-играми в браузере, но для некоторых компаний это программное обеспечение нечто большое - благодаря нему они функционируют. Увы, в конце 2020 года было заявлено о прекращении поддержки Adobe Flash, а уже в 2021 году программное обеспечение перестало работать.
С этой проблемой встретились в китайском городе Далянь, там железные дороги были отключены почти сутки, что привело к негодованию людей. Как оказалось, компания China Railway Shenyang не смогла разобраться с этой проблемой вовремя, поэтому на момент прекращения её работы сотрудники потеряли возможность смотреть графики поездов, строить маршруты, а работу железной дороги пришлось приостановить до утра следующего дня.
Китайская компания решила проблему очень современно и как подобает любому человеку, желающему сэкономить - установила пиратскую версию Adobe Flash. Правда, тут не из корыстных намерений, а из-за того, что специалисты не нашли другого быстрого пути восстановления железной дороги.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила