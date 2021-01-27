Разработчик «Новичка» планирует создать вакцину от COVID-19
Леонид Ринк, разработавший боевой яд нервно-паралитическое действия «Новичок», заявил, что готов в ближайшее время выпустить свою вакцину от COVID-19 и других вирусов.
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Разработка химика будет создана на основе советского «Диуцифона» и иностранного «Дапсона», которым лечили от лепры(проказы), препарат получит название «Иммофон». По словам Леонида Ринка, ему удалось решить известные проблемы советского препарата, «Иммофон», в отличие от своего предшественника, отлично растворяется в воде и восстанавливает клетки иммунной системы. Одна из главных причин смертности от COVID-19 заключается как раз таки в осложнениях, возникших в ходе поражения иммунной системы.
Помимо COVID-19, препарат должен справляться с псориазом, аллергией, красной волчанкой, лейкозом и заболеваниями лёгких.
Препарат был протестирован 700 добровольцами пожилого возраста, ни у кого из них не было зафиксировано осложнений или смертельных случаев. Конечно, раннее производство ядов может плохо сказаться на кредите доверия химика.
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