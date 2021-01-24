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Астрономы в ходе исследования выяснили, что, возможно, во Вселенной могут существовать чёрные дыры-гиганты, именуемыми ещё как SLABs, превосходящие по размерам сверхмассивные, их масса может равняться десяти миллиардам массам Солнца.

Чёрные дыры-гиганты находятся в центре галактики и помимо того, что пожирают всё в округе, могут сливаться с другими представителями своего вида, увеличиваясь в размере. Появились они ещё задолго до образования галактик во Вселенной.

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SLAB могут раскрыть тайну тёмной материи, так как есть предположение, что 80% массы Вселенной состоит из неё, хотя убедиться в этом нельзя, на это указывает гравитационное воздействие на видимую материю: галактики, звёзды, планеты.

Профессор Бернард Карр утверждает, что SLAB не могут обеспечить появление тёмной материи, но если они всё-таки существуют, то появится вероятность, что за этим стоят чёрные дыры меньших размеров. Конкретнее мы об этом сможем узнать в 2034 году, когда Европейское Космическое Агентство вместе с NASA запустят Лазерную Интерферометрическую Космическую Антенну(LISA), которая сможет увидеть гравитационные волны, не отображаемые на обычных детекторах.