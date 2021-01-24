Инсайдер: IPhone 6 и IPhone SE не получат обновление IOS 15.0
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Инсайдер, вовлечённый в разработку новой прошивки IOS 15.0, сообщил, что IPhone SE, вышедший не так давно и имеющий большую популярность в России и странах СНГ, а также IPhone 6, IPhone 6S, IPhone 6S Plus не получат обновление ОС. Не самый понятный поступок - прекращать поддержку смартфона, который мог продержаться ещё пару лет точно, но это в духе Apple. Планшетов это тоже касается, владельцы iPad mini 4, iPad 5 и iPad Air 2 не смогут установить обновления iPadOS 15.0.
Бета-версии новых прошивок 15.0 должны стать доступны уже летом этого года, но, если верить инсайдеру, то только IOS 15.0 будет доступен к обновлению начиная с IPhone 7, а iPadOS с iPad Air 3 iPad mini 5. Полноценный релиз прошивок 15.0 состоится осенью этого года.
Поступившая информация, вероятнее всего, окажется правдой, так как при выходе IOS 14.0 тот же инсайдер перечислил все модели, лишившиеся возможности обновиться. Так что фанатам Apple техники, купившим б/у IPhone 6 или IPhone 6S, придётся всё-таки менять своё устройство на более новое или лишить себя обновления OS.
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