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Инсайдер, вовлечённый в разработку новой прошивки IOS 15.0, сообщил, что IPhone SE, вышедший не так давно и имеющий большую популярность в России и странах СНГ, а также IPhone 6, IPhone 6S, IPhone 6S Plus не получат обновление ОС. Не самый понятный поступок - прекращать поддержку смартфона, который мог продержаться ещё пару лет точно, но это в духе Apple. Планшетов это тоже касается, владельцы iPad mini 4, iPad 5 и iPad Air 2 не смогут установить обновления iPadOS 15.0.

Бета-версии новых прошивок 15.0 должны стать доступны уже летом этого года, но, если верить инсайдеру, то только IOS 15.0 будет доступен к обновлению начиная с IPhone 7, а iPadOS с iPad Air 3 iPad mini 5. Полноценный релиз прошивок 15.0 состоится осенью этого года.

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Поступившая информация, вероятнее всего, окажется правдой, так как при выходе IOS 14.0 тот же инсайдер перечислил все модели, лишившиеся возможности обновиться. Так что фанатам Apple техники, купившим б/у IPhone 6 или IPhone 6S, придётся всё-таки менять своё устройство на более новое или лишить себя обновления OS.