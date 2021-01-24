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Разработчики во время прямого эфира заявили, что продолжение серии Resident Evil уже 7 мая 2021 года выйдет под следующим названием - Resident Evil Village. Игра будет поддерживать все популярные платформы: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series.

Вместе с этим Capcom опубликовали трейлер на официальном канале Resident Evil, где можно увидеть локацию "Зловещий замок". Игра по-прежнему остаётся хоррором от третьего лица.

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Предзаказ игры уже доступен по цене 59.99 долларов, стоимость в Steam цена почти такая же. Все, кто купил игру на PlayStation 4, смогут "улучшить" её до уровня PlayStation 5, а у Xbox будет поддержка Smart Delivery. В подарок к самой Resident Evil Village будет дана мультиплеерная игра Resident Evil Village: Verse, в ней будут все главные герои серии.

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Microsoft же заявили, что в связи с повышением цены на подписку Xbox Game Pass Gold, раздадут Resident Evil 2002 года, а в магазинах Steam на все игры серии объявлены достаточно внушительные скидки.