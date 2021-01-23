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Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что Сбербанк готовится создать собственную криптовалюту и даже подал заявление на регистрацию блокчейн-платформы. Банкир уверен, что Сбербанк технологически способен сделать этот шаг.

Рассмотрение заявки Сбербанка займёт около 45 дней, по итогу они либо получат разрешение на регистрацию, либо должны будут устранить все найденные ошибки. Название криптовалюты незамысловатые, но его легко запомнить - Сберкоин.

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В перспективе новый Сберкоин должен заработать уже весной, однако руководство банка так и не понимают принцип, по которому облагается налогами криптовалюта, возможно, это прояснится в ближайшее время. Сберкоин, как финансовый цифровой актив, будет использоваться для выдачи цифровых векселей.

Сама идея появления Сберкоина зародилась ещё раньше, но возможна стала лишь недавно - с первого января, когда в силу вступил закон о финансовых цифровых активах.

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Интересно ещё то, что вскоре может выйти статья в Уголовном Кодексе, запрещающая "взаимодействовать" с криптовалютой, не уведомив об этом налоговую службу. За нарушение этого пункта потенциальный майнер может лишиться своей фермы и свободы на 3 года.