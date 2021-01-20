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На англоязычном портале Reddit пользователь с ником Karmagheden опубликовал пост с рендером, подписав его "Цири в нашем мире". Многие комментаторы из-за реалистичной картины посчитали, что это обычный косплей на героиню саги о Ведьмаке, но, как оказалось, изображение было сделано благодаря компьютеру.

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Пользователь с ником DdCno1 попытался объяснить, что это рендер, который, скорее всего, сделан был с помощью фотореалистичной технологии HDRI. Причём некачественно, так как если увеличить изображение Цири, станет заметным шум. Исправить такую оплошность можно было, уделив своей работе чуть больше времени, но, видимо, автор не счёл нужным этого делать. А вот ванная комната, в отличие от модельки персонажа - реальная. Убедиться в этом можно приблизив фото, станет заметно, что качество рендера Цири и комнаты отличается.

Ранее уже были похожие картинки с Цири, в руках которой телефон, все они набирали приблизительно одинаковое количество лайков, если быть точнее, то пять тысяч за сутки. Не самый лучший показатель для Reddit.