Epic Games готовы судиться с Apple и Google
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Epic Games до сих пор недовольны новыми правилами площадок App Store и Play Market, из-за которых Fornite была удалена из них. Хотя уже есть возможность обойти запреты с IOS и Android устройств и скачать игру, они не совсем удобны для пользователей.
Epic Games подала в суд Великобритании антимонопольный иск на Apple и Google, так как не считает, что введение новых "поправок" в правила и удаление Fornite из магазина является законным решением, по их мнению, это злоупотребление рыночной властью. Компания не требует компенсацию средств, а лишь справедливый суд - заявила Вице-Президент по коммуникациям Тера Рэндалл.
Apple же считает, что они на протяжение долгого времени помогали начинающим разработчикам совершенствовать свой продукт, но теперь Epic Games переросли в многомиллиардный бизнес и не попадают под эту категорию, поэтому должны придерживаться абсолютно одинаковых для всех правил, а не умышленно нарушать их.
21 января в Верховном суде состоится заседание, по которому вынесут конечный вердикт.
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