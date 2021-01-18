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Epic Games до сих пор недовольны новыми правилами площадок App Store и Play Market, из-за которых Fornite была удалена из них. Хотя уже есть возможность обойти запреты с IOS и Android устройств и скачать игру, они не совсем удобны для пользователей.

Epic Games подала в суд Великобритании антимонопольный иск на Apple и Google, так как не считает, что введение новых "поправок" в правила и удаление Fornite из магазина является законным решением, по их мнению, это злоупотребление рыночной властью. Компания не требует компенсацию средств, а лишь справедливый суд - заявила Вице-Президент по коммуникациям Тера Рэндалл.

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Apple же считает, что они на протяжение долгого времени помогали начинающим разработчикам совершенствовать свой продукт, но теперь Epic Games переросли в многомиллиардный бизнес и не попадают под эту категорию, поэтому должны придерживаться абсолютно одинаковых для всех правил, а не умышленно нарушать их.

21 января в Верховном суде состоится заседание, по которому вынесут конечный вердикт.