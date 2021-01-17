Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Американская компания Microsoft совместно с Salesforce и Oracle объединились с крупными медицинскими центрами в организацию «‎Инициатива по вакцинации», которая приступит к разработке технологии прививочных паспортов. В организацию вошёл Mayo Clinic - один из крупнейших медицинских центров мира со штатом 63 000 сотрудников.

В странах, где проходит вакцинация от COVID-19, человек будет получать собственный паспорт, подтверждающий, что он вакцинирован. Делается это с целью избавиться от такого явление как локдаун и прочих запретов, ограничивающих жизнедеятельность.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж RX 5500 в наличии, цена не конь RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Прошедшим вакцинацию будет выдан документ наподобие талончика с QR-кодом, а для удобства его копия будет доступна в интернет-кошельках Google Pay(Android) и Apple Wallet(IOS).

Организация создаст медицинскую карточку формата SMART Health Cards, но, к счастью или сожалению, в США по сей день выдают вакцину по бумаге, поэтому когда и где технология обретёт жизнь - неизвестно. Возможно, идея закончится провалом, так как она полностью зависит от того, поддержат ли этот формат все медицинские центры мира и действительно ли правильно, что привитый от COVID-19 человек должен иметь больше прав и свобод, чем тот, кто отказался делать прививку.