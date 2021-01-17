Microsoft работают над созданием «паспортов вакцинации»
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Американская компания Microsoft совместно с Salesforce и Oracle объединились с крупными медицинскими центрами в организацию «Инициатива по вакцинации», которая приступит к разработке технологии прививочных паспортов. В организацию вошёл Mayo Clinic - один из крупнейших медицинских центров мира со штатом 63 000 сотрудников.
В странах, где проходит вакцинация от COVID-19, человек будет получать собственный паспорт, подтверждающий, что он вакцинирован. Делается это с целью избавиться от такого явление как локдаун и прочих запретов, ограничивающих жизнедеятельность.
Прошедшим вакцинацию будет выдан документ наподобие талончика с QR-кодом, а для удобства его копия будет доступна в интернет-кошельках Google Pay(Android) и Apple Wallet(IOS).
Организация создаст медицинскую карточку формата SMART Health Cards, но, к счастью или сожалению, в США по сей день выдают вакцину по бумаге, поэтому когда и где технология обретёт жизнь - неизвестно. Возможно, идея закончится провалом, так как она полностью зависит от того, поддержат ли этот формат все медицинские центры мира и действительно ли правильно, что привитый от COVID-19 человек должен иметь больше прав и свобод, чем тот, кто отказался делать прививку.
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