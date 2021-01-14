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Межпланетная станция Juno ценой один миллиард долларов, которая вращается вокруг Юпитера, получила радиосигнал от спутника планеты Ганимеда. Длительность сигнала была небольшая - всего 5 секунд, обнаруженный диапазон частот для жителей Земли не является чем-то особенным, мы ощущаем его каждый день, так как он используется в работе Wi-Fi роутеров.

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Учёные из NASA заявили, что это были никакие не инопланетяне, а обычное явление под научным названием декаметровое радиоизлучение. Радиоизлучение на Юпитере было обнаружено ещё в 1955 году. Однажды член сообщества астрономии города Солт-Лейк-Сити соорудил радиотелескоп, благодаря которому можно было наблюдать за радиоизлучением Юпитера.

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Аппарат Juno вышел на орбиту ещё в 2016 году и готов продолжить выполнять свою миссию по изучению происхождения Юпитера, рассекая вокруг планеты со скоростью 50 километров в секунду или 180 000 километров в час. В 2021 году он получит новое распоряжение и выйдет на новые орбиты, чтобы изучать галилеевые спутники Юпитера