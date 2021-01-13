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Недавно состоялась выставка CES2021, которую ежегодно посещают технологические гиганты, в том числе AMD и NVIDIA. Обе компании поделились информацией о собственных разработках, AMD, например, рассказала о новых мобильных процессорах архитектуры Zen 3. NVIDIA же анонсировали самую дешёвую видеокарту из серии RTX30 - RTX3060 с 8-нанометровым GPU GA106. Не стоит путать с RTX3060 Ti, вышедшей ещё в 2020 году и мощнее анонсированной RTX3060 как минимум на 20%

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RTX3060 имеет частоту GPU 1320МГц, 3584 ядра CUDA с базовой тактовой частотой 1.32ГГц, 12ГБ(192bit) видеопамяти и выдаёт 13 TFLOPs.

На просторах интернета уже появились фотографии новой RTX3060 от AIB партнёра Gigabyte. Внешне видеокарта практически не отличается от Ti версии. Помимо двухкулерной версии будет выпускаться трёхкулерная, однако что-то показывает, что актуальность получит вариант с двумя кулерами.

На российский рынок RTX3060, которая, по словам NVIDIA, должна заменить GTX1060, объявится уже к концу февраля, её цена будет начинаться от 31 800 рублей, это дешевле на 10 000 рублей Ti версии.