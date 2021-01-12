В США закрыли дело о "восстании" автомобилей Tesla
Год назад было Национальной Администрацией Безопасности Дорожного Движения(НАБДД) было возбуждено уголовное производство на компанию Tesla исходя из многочисленных жалоб владельцев электрокаров. Пострадавшие утверждали, что из-за ошибки ПО, автомобили Tesla устроили "восстание", самостоятельно разгонялись до высокой скорости, а владельцы электрокаров попадали в аварии.
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В конце года НАБДД оставили отчёт, где объявили о закрытии уголовного дела. Агентство в составе Министерства Транспорта изучило все 217 случаев и пришло к выводу, что никакой программной ошибки не было, водители просто путали педаль тормоза с ускорением, это и было признано причиной резкого ускорения автомобиля.
Tesla отрицает обвинения, ссылаясь на то, что это была выходка шорт-селлеров, которые хотели понизить акции компании за счёт проблем компании с законодательством США.
В Соединённых Штатах Америки ежегодно случаются аварийные ситуации по вине водителей, которые не способны запомнить расположение педали тормоза и газа.
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