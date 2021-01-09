Энтузиаст разогнал процессор Intel Rocket Lake-S до 7GHz с помощью азота
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Китаец под никнеймом VWorld в Twitter опубликовал видео, где разгоняется процессор серии Intel Rocket Lake-S весьма экстремальным способом - с помощью азота. Рисковый оверклокер использовал материнскую плату Gigabyte Z590 Aorus. Кто производил разгон и где это было - неизвестно.
Судя по интерфейсу, для замеров результатов использовали CPU-Z. Эксперимент оказался успешен: память удалось разогнать до 6666MHz при напряжении 1.830V, частота процессора достигла практически 7GHz, если быть точнее, то 6923MHz
На видео можно заметить, что в CPU-Z отображены инструкции AVX512F и SHA, они поддерживаются как раз новыми процессорами Intel Rocket Lake-S.
Возможно, разгонялся представитель 11-го поколения Intel i9-11900K, который принадлежит линейке Intel Rocket Lake-S. Официальный выход процессоров Intel Rocket Lake-S запланирован на март, а появится они могут на предстоящей выставке CES 2021. Компания вполне могла нанять специалистов своего дела для того, чтобы воссоздать ажиотаж вокруг релиза новых процессоров.
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