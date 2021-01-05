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С наступлением 2021 года в Telegram появились мошенники, которые присылают жертвам сокращённые ссылки в личные сообщения, но переходить по ним ни в коем случае не стоит. Вряд ли там будет что-то интересное, а подставить свой аккаунт под риск взлома вполне можно.

Перейдя по ссылке перед Вами будет обычный фишинговый сайт а-ля "Вы выиграли 10 000$", где нужно ввести номер телефона, на который придёт SMS, его тоже придётся ввести, но и так понятно, что верить в это - не самый благоразумный поступок.

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При определённых условиях даже при обычном переходе на сайт, без соблюдения инструкции мошенников, можно ощутить на себе последствия взломщиков. Взломщики похищают данные из телефонной книжки, отправляя на записанные Вами номера точно такие же ссылки. Всё это делается с целью сбора телефонных номеров, которые можно продать на не совсем легальных площадках.

Большая часть рассылок пришлась на Украину, украинская гражданская организация Цифровая Лаборатория предупредила пользователей, что если Вы скидывали кому-то из собеседников пароли от аккаунтов, то следовало бы их поменять.