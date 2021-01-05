Случаи взломов Telegram аккаунтов участились
реклама
С наступлением 2021 года в Telegram появились мошенники, которые присылают жертвам сокращённые ссылки в личные сообщения, но переходить по ним ни в коем случае не стоит. Вряд ли там будет что-то интересное, а подставить свой аккаунт под риск взлома вполне можно.
Перейдя по ссылке перед Вами будет обычный фишинговый сайт а-ля "Вы выиграли 10 000$", где нужно ввести номер телефона, на который придёт SMS, его тоже придётся ввести, но и так понятно, что верить в это - не самый благоразумный поступок.
При определённых условиях даже при обычном переходе на сайт, без соблюдения инструкции мошенников, можно ощутить на себе последствия взломщиков. Взломщики похищают данные из телефонной книжки, отправляя на записанные Вами номера точно такие же ссылки. Всё это делается с целью сбора телефонных номеров, которые можно продать на не совсем легальных площадках.
Большая часть рассылок пришлась на Украину, украинская гражданская организация Цифровая Лаборатория предупредила пользователей, что если Вы скидывали кому-то из собеседников пароли от аккаунтов, то следовало бы их поменять.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила